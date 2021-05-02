شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "ساكو" ترتفع 33% خلال الربع الأول 2021 لتحسن الهوامش وانخفاض المصاريف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للشركة السعودية للعدد والأدوات "ساكو"، المُعلنة اليوم الأحد، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 33.4% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 15.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 11.7 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 27.2 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 25.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى التحسن النسبي في هامش مجمل الربح، إنخفاض في مصاريف البيع والتسويق، إرتفاع في الإيرادات الأخرى، وإنخفاض في النفقات المالية.

وارتفعت المبيعات إلى 336.4 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 358 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 85.5 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 61.6 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى أن الشركة استطاعت إفتتاح أربع معارض جديدة بمناطق حيوية في المملكة مما أدى إلى ارتفاع المبيعات خلال العام 2020، مقارنة مع العام السابق.

كما ساهم كلً من التحسن النسبي في هامش مجمل الربح وزيادة مبيعات التجارة الالكترونية والإنخفاض في مصاريف البيع والتسويق والمصاريف الادارية والعمومية إلى تحسن صافي الربح خلال العام 2020، مقارنةً مع العام 2019.