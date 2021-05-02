شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "دلة الصحية" ترتفع 184% بالربع الأول 2021 لزيادة إيرادات التشغيل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة دله للخدمات الصحية، المُعلنة اليوم الأحد، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 184.4% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 54.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 19.2 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 72.9 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 26.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى زيادة إيرادات التشغيل نتيجة لتنامي أعداد المراجعين والمرضى المنومين بمستشفيات دله، بالإضافة إلى زيادة نسب تشغيل مستشفى دله نمار مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وارتفعت المبيعات إلى 494.7 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 314.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 100.1 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 146.9 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2020 إلى زيادة خسائر بداية تشغيل مستشفى الدكتور محمد فقيه التي تستثمر الشركة بها حصة 31.21%، كما هو متوقع. بالإضافة إلى اخذ مخصصات للأرصدة المدينة إضافية احترازية ناتجة عن تباطؤ الدورة الاقتصادية لبعض مديني الشركة. وذلك بالإضافة إلى الخسائر الائتمانية الناتجة عن تجميع الشركات تبعاً للاسحواذات.