شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "أسمنت القصيم" تُوصي بتوزيع 1.1 ريال للسهم عن الربع الأول 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن الربع الأول من عام 2021، بقيمة 99 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إن هذه الأرباح سيتم توزيعها بواقع 1.1 ريال للسهم، وبما يُعادل 11% من القيمة الاسمية للسهم.

وأفادت الشركة بأن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم حتى 34 مايو الجاري، على أن يتم التوزيع في 30 مايو الجاري.

يُذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2020 بقيمة 400.5 مليون ريال، بواقع 4.45 ريال للسهم عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من عام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 100.9 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 111.2 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى الانخفاض في قيمة المبيعات كنتيجة لانخفاض متوسط سعر البيع، وذلك على الرغم من ارتفاع كمية المبيعات وارتفاع عوائد الاستثمارات المالية وانخفاض المصروفات العمومية والإداري.