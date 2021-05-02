شكرا لقرائتكم خبر عن نمو الإيرادات يصعد بأرباح "سيسكو" 21% خلال الربع الأول 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو"، المُعلنة اليوم الأحد، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 21.4% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 32.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 26.6 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 94.8 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 13.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى النمو الكبير في الإيرادات بنسبة 54.4%، ويعود ذلك بشكل رئيسي الى التحسن الملحوظ في قطاع الموانئ للشركة، بسبب الزيادة في حجم الحاويات المناولة وكفاءة العمليات وفقاً للشروط وأحكام عقد الامتياز الجديد في ميناء جدة الاسلامي والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2021م بالاضافة الى التحسن في إيرادات قطاع الخدمات اللوجستية.

وارتفعت المبيعات إلى 258.3 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 167.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 139.4 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 50.9 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى التحسن في الإيرادات وبشكل رئيسي في قطاع الموانئ مع الاستحواذ على المحطة الشمالية في ميناء جدة الاسلامي بموجب عقد الامتياز الجديد.