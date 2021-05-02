شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "أسمنت نجران" ترتفع 51% خلال الربع الأول 2021 لزيادة كمية المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة أسمنت نجران، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 51.4% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 60.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 40.1 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 63.8 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 46.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى إرتفاع كمية المبيعات، وانخفاض تكلفة المبيعات للطن، وانخفاض مصاريف التمويل.

وارتفعت المبيعات إلى 184.4 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 156.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 204.3 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 53.5 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 208.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 85.3 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع كمية المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات للطن وانخفاض مصاريف التمويل إضافة إلى الأثر الإيجابي نتيجة حصول الشركة على الربوط الزكوية المعدلة والنهائية للأعوام 2014 حتى 2018 مما نتج عنه تعديل مخصصات الزكاة عن تلك الفترات.