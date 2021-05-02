بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 50.04 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشر السوق العام 04ر50 نقطة ليبلغ مستوى 64ر6163 نقطة بنسبة صعود بلغت 82ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 08ر518 مليون سهم تمت عبر 14811 صفقة نقدية بقيمة 7ر72 مليون دينار كويتي (نحو 3ر225 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 45ر57 نقطة ليبلغ مستوى 94ر5184 نقطة بنسبة صعود بلغت 12ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 08ر388 مليون سهم تمت عبر 10438 صفقة نقدية بقيمة 6ر26 مليون دينار (نحو 46ر82 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 61ر47 نقطة ليبلغ مستوى 78ر6670 نقطة بنسبة صعود بلغت 72ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 130 مليون سهم تمت عبر 4373 صفقة بقيمة 46 مليون دينار (نحو 6ر142 مليون دولار).

وارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 39ر34 نقطة ليبلغ مستوى 78ر5337 نقطة بنسبة صعود بلغت 65ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر289 مليون سهم تمت عبر 6492 صفقة نقدية بقيمة 17ر19 مليون دينار (نحو 4ر59 مليون دولار).

وكانت شركات (المصالح ع) و(تعليمية) و(رمال) و(آن) الأكثر ارتفاعا أما شركات (وطني) و(خليج ب) و(أجيليتي) و(وطنية) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (بيان) و(عقار) و(رماية) و(يونيكاب) الأكثر انخفاضا.