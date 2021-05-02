شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 2-5-2021.. عيار 21 سجل 776 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 2 مايو 2021 في مصر، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 776 جنيها للجرام ، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، وكذلك توقف التداول على الذهب عالمياً.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

سعر عيار 21 اليوم 776 جنيها للجرام.

سعر عيار 18 اليوم 664 جنيها للجرام.

سعر عيار 24 اليوم 886 جنيها للجرام.

سجل سعر الجنيه الذهب ما قيمته 6209 جنيهات.

أونصة الذهب 1768 دولار1.

وتتحرك أسعار الذهب هبوطاً وارتفاعاً مع التغيرات العالمية، ووفقاً لمستجدات حجم العرض والطلب في الأسواق الدولية، إضافة إلى التوترات الاقتصادية والسياسية وتحركات الأسهم وأداء البورصات، كلها عوامل تؤدي إلى تغيرات في سعر أونصة الذهب.

كما أن سعر الدولار وعائد السندات والتقارير الاقتصادية وأداء الاقتصاديات في أوروبا وأمريكا والصين واليابان وغيرها من الدول عوامل تساهم في تحديد حركة وسعر الذهب عالمياً.