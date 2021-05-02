شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الجيزة التجارية تحذر المطاعم والمقاهي من مخالفة الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر
وقال محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن اتباع التعليمات الاسترشادية والوقائية من قبل أي منشأة هو أمر ضروري حفاظا على رأس مال المنشأة واستثماراتها، ومن قبل ذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين سواء العاملين بها أو المترددين عليها، مشيرا إلى أن الالتزام بنسب الأشغال وتحقيق التباعد الاجتماعي يحافظ على سلامة المواطنين.
وشدد إمبابي في تصريحات صحفية، على جميع المقاهي والكافيهات بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة وعدم تقديم الشيشة لعملائهم، حيث إن هناك حملات بشكل يومي على المقاهي للتأكد من عدم مخالفة المقهى او الكافيه وتقديم الشيشة للزبائن، موضحا أن مخالفة الشيشة تصل إلى حد غلق المنشأة وإيقاف النشاط بشكل نهائي وفقا لآخر قرار للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
وشدد مدبولى على جميع الوزارات والجهات المعنية منع إقامة أى احتفالات أو فعاليات جماهيرية، مع ضرورة التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهى التى تخالف تطبيق القرارات الاحترازية لمواجهة "كورونا"، وغلقها فورا.