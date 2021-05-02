شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم .. 13800 – 14000 جنيه للطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار مواد البناء اليوم الأحد 2-5-2021 استقراراً وفقا للأسعار المعلنة من شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وتراوح سعر حديد التسليح بين 13500 – 13650 جنيها للطن في المصنع، بالنسبة لسعر للمستهلك فيتراوح بين 13800 – 14000 جنيها للطن.

وسجلت أسعار الأسمنت الأسود 700-800 جنيها للطن، وترواح سعر طن الاسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها، وأسعار الجبس سجلت 550 - 650 جنيها للطن، والرمل فيتراوح بين 60-100 جنيها للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة.

وكانت غرفة مواد البناء فى اتحاد الصناعات توقعت مضاعفة صادرات القطاع للسوق الليبى خلال الفترة المقبلة، مع انطلاق مشروعات الاعمار ودخول شركات مصرية في السوق الليبى للمساهمة فى هذا الملف، وفق تصريحات الدكتور كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة مواد البناء.

ويسجل التبادل التجارى بين مصر وليبيا نمو ملحوظ بنسبة 39 % فى 2019 مسجلا 977.6 مليون دولار مقابل 701.9 مليون دولار 2018 في حين لم تصدر بيانات حتى الآن حول التبادل التجاري بين البلدين خلال 2020.