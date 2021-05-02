شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم.. الطماطم 2-4 جنيهات للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دخول العشرة أيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم شهدت أسعار الخضروات اليوم الأحد 2-5-2021 استقرارا بسوق الجملة بأكتوبر.

وسجلت الطماطم اسعار تتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو، والبسلة تتراوح بين 3-5 جنيهات، واسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، واستقر سعر الثوم 6-8 جنيهات للكيلو.

واستقرت أسعار البطاطس بين 2-3 جنيهات للكيلو، وسعر الفاصوليا بين 4-7جنيهات للكيلو، الملوخية لتتراوح بين 3-6 جنيها، و يترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، وتراوحت بين 15-25 جنيها للكيلو ، وسجل البصل 2-4.5 جنيه للكيلو.

وتراوحت أسعار الباذنجان بين 3-5 جنيهات للكيلو ،و والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو ، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيه، واستقر سعر الكوسة ليتراوح بين 2-5 جنيهات.