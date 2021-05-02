الاقتصاد

انخفاض فى أسعار الدواجن والكيلو يتراوح بين 27-30 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - مع دخول العشر ليالي الأخيرة لشهر رمضان الكريم شهدت أسعار الدواجن الأحد 2-5-2021  انخفاضا طفيفا وفقا للأسعار بالسوق المحلى والهايبر ماركت. 

 

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 27-30 جنيها للكيلو مقابل 28-31 جنيها، فيما استقر سعر الدواجن البلدى بين 37-40 جنيها للكيلو، وسجلت الدواجن المجمدة  30-37 جنيها. 

 

وتراوحت أسعار البيض الأبيض بين 33-35 جنيها للكرتونة، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيها في المزرعة وللمستهلك بين 36-40 جنيها للكرتونة. 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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