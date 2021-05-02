شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض فى أسعار الدواجن والكيلو يتراوح بين 27-30 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دخول العشر ليالي الأخيرة لشهر رمضان الكريم شهدت أسعار الدواجن الأحد 2-5-2021 انخفاضا طفيفا وفقا للأسعار بالسوق المحلى والهايبر ماركت.

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 27-30 جنيها للكيلو مقابل 28-31 جنيها، فيما استقر سعر الدواجن البلدى بين 37-40 جنيها للكيلو، وسجلت الدواجن المجمدة 30-37 جنيها.

وتراوحت أسعار البيض الأبيض بين 33-35 جنيها للكرتونة، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيها في المزرعة وللمستهلك بين 36-40 جنيها للكرتونة.