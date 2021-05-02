شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 2-5-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم الأحد 2-5-2021 ، أمام الجنيه المصرى، لعدم وجود تعاملات بالبنوك اليوم، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 15.63 جنيه للشراء ، 15.73 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.62 جنيه للشراء ، 15.72 جنيه للبيع،

حيث قرر البنك المركزى المصرى، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر اعتباراً من الخميس الماضى الموافق 29 أبريل 2021 حتي يوم الاثنين الموافق 3 مايو 2021.

قرار البنك المركزى جاء بمناسبة عيد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، ويُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 4 مايو 2021.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.