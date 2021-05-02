شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان السعودية: اعتماد 6 مخططات سكنية بمساحات 12.2 مليون متر متربع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى مركز خدمات المطورين العقاريين في السعودية "إتمام" التابع لوزارة الإسكان السعودية، اعتماد 6 مخططات سكنية تتجاوز مساحتها 12,2 مليون م2 خلال الربع الأول من عام 2021 في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى تقديم عدد من الخدمات الأخرى للمطورين، انطلاقًا من الهدف الاستراتيجي للمبادرة المتمثّل في تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي وتقديم الحلول المتكاملة للمطورين العقاريين.

وتم الترخيص لبناء 2920 وحدة سكنية خلال الربع الأول من 2021، وأصدر المركز 67 شهادة تأهيل مطورين عقاريين لمشاريع البيع على الخارطة ضمن الخدمات المتنوعة التي يقدمها "إتمام"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وعالج المركز 38 طلب استفسار عن صكوك، واعتمد عدداً من طلبات التأييد لتوفير ألف عامل للمشاريع تحت الإنشاء ضمن برنامج "سكني"، كما أصدر 21 رخصة بيع لمشاريع تحت الإنشاء، وأسهم في تأهيل 1363 مطوراً عقارياً.

وكان برنامج "إتمام" أنهى إجراءات اعتماد 5 مخططات سكنية بمساحات تتجاوز 12.2 مليون م2 في عدد من مناطق المملكة العربية السعودية خلال شهر أغسطس الماضي، بالإضافة إلى تقديم عدد من الخدمات الأخرى للمطورين.

وتصدرت منطقة عسير أعمال المركز من حيث المساحة باعتماد مخططات بمساحة 5.2 مليون متر مربع، ثم منطقة الباحة بمساحة بلغت 4.8مليون متر مربع، ثم منطقة مكة المكرمة بمساحة تُقدر بنحو 1.3 مليون متر مربع، ومنطقة المدينة المنورة بمساحة بلغت 999,832 متر مربع.

يُذكر أن مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" يهدف إلى تيسير إجراءات المطورين العقاريين لزيادة المعروض من الوحدات السكنية، وتسهيل حصول الأسر السعودية على المسكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، لرفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70% بحلول 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- من خلال تحفيز القطاع الخاص بالاستثمار في القطاع السكني.