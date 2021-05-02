شكرا لقرائتكم خبر عن 17.5 مليار ريال قيمة التمويل السكني بالسعودية خلال مارس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجّلت قيمة عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد بالسعودية خلال مارس 2021 رقماً قياسياً غير مسبوق بلغ 17.5 مليار ريال بنمو سنوي 56%، وسجلت أعداد العقود 32,440 عقدا بنمو بلغ 37% مقارنة بـ 23,640 عقدا بقيمة 11.2مليار ريال في شهر مارس 2020م.

وأوضحت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما"، أن أعداد عقود التمويل السكني الجديدة للأفراد سجلت نموا بـ 21% مقارنة بشهر فبراير 2021 الذي بلغت فيه 26,860 عقدا، فيما نما التمويل 24% مقابل 14.1 مليار ريال في الشهر الماضي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشارت النشرة إلى أن النمو في الربع الأول من العام الجاري 2021، تجاوز 48% مسجلاً قيمة إجمالية 48 مليار ريال، مُقدمة من جميع المُمولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل، وحققت أعداد العقود نمواً بـ 26% بنحو 92,111 عقد تمويل سكني مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2020، الذي سجل 73,313عقداً بقيمة 32.5مليار ريال.

وأبرم 97% من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 3% منها عن طريق شركات التمويل العقاري خلال شهر مارس، وبلغ التمويل العقاري للفلل السكنية نحو 80% من إجمالي التمويل، وحلّت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بنحو 16%، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 4%.

وأكد صندوق التنمية العقارية السعودي في مطلع مارس الماضي، أنه تم إيداع أكثر من 647 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية عن شهر فبراير 2021.

وأوضح المشرف العام على الصندوق، منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر فبراير الماضي، الذي تجاوز 647 مليون ريال، خُصص لدعم أرباح عقود التمويل العقاري لمستفيدي الدعم السكني من الأسر السعودية لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء أو الجاهزة ولمستفيدي خيار البناء الذاتي لمن يمتلكون أراضيهم.

وأشار الصندوق في وقت سابق، إلى أن هذه الخدمات التي يقدمها أسهمت في زيادة عدد المستفيدين من الدعم الشهري لأكثر من 424 ألف أسرة سعودية ضمن الحلول التمويلية والسكنية المتنوعة التي يقدمها برنامج القرض العقاري المدعُوم بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال مدعُوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100% وذلك حتى نهاية 2020.