شكرا لقرائتكم خبر عن "تداول" تقوم بتعيين ثلاثة مستشارين ماليين لطرحها العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عينت مجموعة تداول السعودية كلا من "الأهلي المالية" وبنك مورجان ستانلي وسيتي جروب كمستشارين ماليين ومنسقين لعملية الطرح العام الأولي المخطط لها قبل نهاية هذا العام، ومن المتوقع أن تختار "تداول" بنكا محليا وربما آخر عالميا أو اثنين لعملية إدراجها، بحسب وكالة رويترز.

ووقع الاختيار على سيتي غروب ومورغان ستانلي وجيه.بي مورغان إلى جانب وحدة الأوراق المالية بالبنك الأهلي السعودي والبنك السعودي الفرنسي كابيتال وإتش.إس.بي.سي السعودية.

وتضمن الإعلان إطلاق "تداول" شركة متخصصة في الابتكار التقني ضمن هيكلها الجديد.

وتولى خالد الحصان منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية، في حين أصبح محمد الرميح الرئيس التنفيذي للبورصة.

وتتحدث سابك في الوقت الحالي مع مستشارين لدراسة الطرح الذي يتوقع له أن يكون في وقت مبكر من عام 2021.