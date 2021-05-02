شكرا لقرائتكم خبر عن مساهمو "السوق السعودي" بانتظار توزيعات "سابك" و "إس تي سي" و"الأهلي التجاري" خلال الأسبوع الحالي وغير ذلك من الأحداث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودي "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 2 حتى 6 مايو 2021، اجتماع الجمعية العمومية لشركة البحر الأحمر، جبسكو، سيسكو، جازادكو، السعودي الفرنسي، التموين، الأنابيب السعودية، الأهلي، نسيج، الزامل للصناعة، سدافكو، الإعادة السعودية، بالإضافة إلى أحقية أرباح إس تي سي، فضلاً عن صرف أرباح شركة أسمنت العربية، الاستثمار، سابك، سليمان الحبيب، بتروكيم، باعظيم.

ويبدأ بنك الاستثمار، اليوم الأحد، توزيع أرباح بقيمة 125 مليون ريال خلال النصف الثاني من العام، بواقع 1.25 ريال للسهم، بما نسبته 12.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتبدأ شركة سابك، الإثنين، توزيع أرباح بقيمة 4.5 مليار ريال خلال النصف الثاني من العام 2020، بواقع 1.5 ريال للسهم، وبما يعادل 15% من قيمة السهم الإسمية.

ويُستحق، يوم الثلاثاء المُقبل، توزيع أرباح اس تي سي النقدية بنسبة 10 %، بواقع 1 ريال للسهم عن الربع الأول للعام المالي 2021.

وتناقش الجمعية العمومية لشركة الجبس الأهلية "جبسكو"، يوم الأربعاء المُقبل، مُقترح بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2020 بقيمة 19 مليون ريال، بحصة تبلغ 60 هللة للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 6% من القيمة الاسمية للسهم.

ويُستحق، يوم الأربعاء المُقبل، توزيع أرباح سيسكو النقدية بقيمة 65.280 مليون ريال، بنسبة 8%، بواقع 0.80 ريال للسهم عن العام المالي 2020.

وتصوت الجمعية العمومية للبنك السعودي الفرنسي، يوم الأربعاء، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2020، بقيمة 480 مليون ريال، بما نسبته 4% من القيمة الاسمية للسهم، حيث سيتم التوزيع على 1.199 مليار سهم.

وتناقش الجمعية العمومية لشركة الخطوط السعودية للتموين، يوم الأربعاء، تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي 2021.

وتبدأ الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم"، يوم الأربعاء، توزيع أرباح نقدية بقيمة 360 مليون ريال، عن العام 2020، بواقع 0.75 ريال لكل سهم، وبقيمة توزيع تبلغ 7.5% من قيمة السهم الإسمية.

وتبحث الجمعية العمومية للبنك الأهلي، يوم الخميس المُقبل، توزيع أرباح نقدية بقيمة 3.582 مليار ريال، على مساهمي الشركة عن العام 2020، بواقع 0.8 ريال للسهم، وبنسبة 8% من القيمة الاسمية للسهم.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة نسيج العالمية التجارية، يوم الخميس المُقبل، التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التى تبدأ من تاريخ 16 يوليو 2021 ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهى بتاريخ 15 يوليو 2024.

وتصوت الجمعية العمومية للشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، يوم الخميس المُقبل، على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة إبتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 31-03-2024.