شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أملاك» تقر استمرارية الشركة وتنتخب مجلس إدارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
2 مايو 2021
10:18 صباحا
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دبي: ”الخليج 365”
قررت عمومية شركة أملاك للتمويل، الموافقة على استمرارية الشركة في نشاطها.
ووافقت العمومية المنعقدة يوم الخميس 29 إبريل الماضي على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتعيين مصطفى إسماعيل كرم كعضو جديد.
وانتخبت العمومية أعضاء مجلس الإدارة للفترة 2021- 2024 وهم خالد الحليان وفاطمة علي ومصطفى كرم وعلي إسماعيل وراشد العوضي وإبراهيم الجلاف وإياد الحرازين.
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