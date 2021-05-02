عمومية «دريك» تقر تقديم طلب افتتاح إجراءات تطبيق خطة إعادة الهيكلة والتنظيم المالي إلى المحكمة

دبي: ”الخليج 365”

وافقت الجمعية العمومية لشركة دريك آند سكل إنترنشيونال على تقديم الشركة وبعض شركاتها التابعة طلباً للمحكمة المتخصصة لافتتاح الإجراءات لتطبيق خطة إعادة هيكلة الديون والتنظيم المالي وفقاً للقوانين ذات الصلة.

وانتخبت العمومية 7 أعضاء مجلس إدارة جدد للشركة وهم: شفيق عبدالحميد، وأحمد السركال، وعبدالله العطاطرة، وعبدالهادي السعدي، وأحمد الكيلاني، وأحمد الحميري، وسهير العلي.

كما أقرت العمومية البيانات المالية وميزانية الشركة وتقريري مدقق الحسابات ومجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي.