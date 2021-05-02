آلاف يحضرون مهرجاناً موسيقياً بمدينة ووهان الصينية

ووهان- رويترز

حضر الآلاف، اليوم الأول، من مهرجان «ستروبيري» الموسيقي بمدينة ووهان الصينية، السبت. وفي ظروف سادها الدفء في اليوم الأول من عطلة عامة بمناسبة عيد يستمر خمسة أيام، رقص المحتفلون وتعالت صيحاتهم فرحاً لدى اعتلاء بعض الفنانين والفرق المفضلة لديهم خشبة المسرح.

ومثل هذا المهرجان عودة إلى ووهان بعد اضطرارها للتواصل عبر الإنترنت فقط العام الماضي بسبب قيود «كوفيد-19».

وقال ممثل عن المنظمين، إنه تم فرض قيود على الأعداد هذا العام، مضيفاً أن نحو 11 ألف شخص حضروا يوم السبت. ووضع بعض المتفرجين كمامات لكن كثيرين لم يستخدموا كمامات.

وعاش الناس في ووهان التي ظهر بها «كوفيد-19» لأول مرة أكثر من شهرين من القيود الصارمة خلال أول عزل عام في العالم بسبب فيروس «كورونا». ومنذ ذلك الحين، وطبقاً للبيانات الرسمية أصبحت المدينة خالية تماماً من الفيروس.