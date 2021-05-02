شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يستأنف ارتفاعه – تحليل صباحي – 02-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم دار الأركان (4300) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.97% بما يعادل 0.10 نقطة، ليهاجم السهم مستوى المقاومة الحالي 10.50، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه لمستوى المقاومة 10.50، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 11.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.00 ومستوى المقاومة 11.00.