شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم البلدى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك، شهدت أسعار اللحوم، اليوم الأحد 2-5-2021، استقرارا، حيث يتراوح أسعار اللحوم الكندوز 120-140 جنيها، الضأن 130-150 جنيها للكيلو، و الجملي 100-120 جنيها للكيلو، وسجلت الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها.

واستقر سعر كباب الحلة، عند 130-145 جنيها للكيلو، و المفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو ، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.

وكان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أعلن اعتماد 703 ملايين جنيه لأكثر من 5 آلاف مستفيد من صغار المربين لشراء 47 ألف رأس ماشية، ليصبح إجمالى ما تم تمويله لمشروع البتلو حتى الآن حوالى 4 مليارات جنيه لأكثر من 25 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يقرب من 272 ألف رأس ماشية.

وأضاف وزير الزراعة، أنه فى إطار توجيهات الحكومة بدعم البتلو، تم التنسيق مع البنك المركزى على زيادة المبلغ المخصص لتمويل المشروع بمليار جنيه إضافية.