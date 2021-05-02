الاقتصاد

أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور.. المكرونة تتراوح من 25-60 جنيها للكيلو

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القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب انتهاء شهر رمضان الكريم، شهدت أسعار الأسماك، اليوم الأحد  2-5-2021، استقرارا فى سوق العبور للجملة، وتراوحت أسعار السمك البورى 1، بين 40-48 جنيها للكيلو ، و أسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو. 

 

 

واستقرت أسعار البلطي المزارع "1"، بين  22_25جنيها للكيلو، واستقر سعر البلطي المزارع "2" بين 19-21 جنيها للكيلو، تراوح سعر البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي بين 30 - 110 جنيها للكيلو، والمكرونة بجميع أصنافها من المجمدة إلي السويسي فتتراوح من 25 _60 جنيها للكيلو، فيما سجل سعر كيلو بربون 1 بين 39-45 جنيها ، وسجل البربون 2 " 29-35" جنيها للكيلو . 

 

وتراوحت أسعار الجمبرى الجامبو، بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.

 

 

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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