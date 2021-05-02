شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة لخلق فرص عمل بصعيد مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قبل يومين ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماع مجلس إدارة مشروع المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (النداء)، لتقييم وعرض التقدم الذي حققه مشروع النداء خلال الفترة الماضية، ومناقشة خارطة الطريق للمضي قدمًا في المرحلة الثالثة من المشروع للفترة 2022-2026، فما هو هذا المشروع والهدف من المبادرة؟.
وتعتبر المبادرة، نموجًا للشراكات الناجحة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تعمل على تحقيق التنمية الشاملة وهو ما يتماشى مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تهدف إلى توفير ظروف معيشية وخدمات أفضل للمجتمعات الريفية وتحقيق التنمية المتكاملة.
وتغطي مشروعات المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة، عدة من أهداف التنمية المستدامة، وهي الهدف الأول: القضاء على الفقر؛ الهدف الثاني: القضاء التام على الجوع؛ الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه؛ الهدف الرابع: التعليم الجيد؛ الهدف الخامس: المساواة بين الجنسين؛ الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية؛ الهدف السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة؛ الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد؛ الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.
واستطاعت المبادرة، خلال الفترة من 2012 إلى 2021، لتوسيع نطاق خدماتها ليضم 70 قرية لتصل بشكل مباشر وغير مباشر لأكثر من 100 ألف شخص، بالتعاون مع 11 وزارة و 4 محافظات وأكثر من 70 منظمة غير حكومية.