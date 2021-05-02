شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 18 ألف سفينة مرت بقناة السويس فى 2019 وناقلات البترول تتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أعداد السفن العابرة لقناة السويس، ارتفاعا ملحوظا بنهاية عام 2019، مقارنة بعام 2018 وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغ إجمالي أعداد السفن نحو 18 ألف و880 سفينة عام 2019، مقارنة بنحو 18 ألف و174 سفينة عام 2018، بزيادة بلغت 706 سفينة.

وتقول البيانات، الواردة في إصدار "مصر في أرقام"، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن ناقلات البترول ارتفعت أعدادها من 4 آلاف و724 سفينة في 2018، إلى 5 آلاف و163 سفينة عام 2019، بزيادة بلغت 439 سفينة، يليها عدد ناقلات الغاز الطبيعي بواقع 691 سفينة، مقابل 750 سفينة خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت 59 سفينة، بينما بلغ عدد سفن الحاويات 5 آلاف و706 سفينة، مقابل 5 آلاف و375 سفينة خلال فترة المقارنة بتراجع بلغ 331 سفينة.

وأضافت البيانات، أن عدد حاملات السيارات ارتفعت إلى 881 حاملة في عام 2019، مقابل 868 حاملة عام 2018، بزيادة بلغت 13 حاملة، كما بلغ عدد سفن البضائع العامة ألف و499 سفينة عام 2019، مقابل ألف و330 سفينة عام 2018، بزيادة بلغت 169 سفينة، كما ارتفع عدد سفن البضائع الصب ليصل إلى 4 آلاف و200 سفينة عام 2019، مقابل 3821 سفينة عام 2018، بزيادة بلغت 379 سفينة، وأخيرا ارتفعت سفن الركاب إلى 105 سفينة عام 2019، مقابل 96 سفينة عام 2018، بزيادة بلغت 9 سفن.