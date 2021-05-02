شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حالات المنع من الترقية لموظفي الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الترقيات أحد الحوافز والحقوق، التي نص عليها قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ولذلك وضع القانون شروطا للترقيات حتى يحصل عليها من يستحق من الموظفين، ولذلك وضع القانون موانع تحول دون ترقية الموظف.

- لا يحق للموظف المعار سواء داخليا أو خارجيا الحصول على ترقيته.

- يحق للموظف الترقية بعد انتهاء الإعارة او فور عودته منها.

- لا يحق للموظف الترقية إذا حصل الموظف على إجازة بدون أجر إلا بعد الانتهاء من الإجازة، والعودة مرة أخرى للعمل

-لكن يستثني من ذلك الاجازة المرضى أو إجازة رعاية الطفل بالنسبة للسيدات.

- تعد الجزاءات من موانع الترقية للموظف بالجهاز الإداري للدولة، وإذا وقع على الموظف جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد عن 10 أيام إو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه.

- وفقا لقانون الخدمة المدنية، وهو اذا تمت إحالة الموظف الي المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفا عن العمل، وذلك طول مدة الإحالة" أو الوقف لايجوز في هذه الحالة لا يجوز تأخير الترقية للموظف مدة تزيد عن عامين.