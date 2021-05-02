شكرا لقرائتكم خبر عن 322 مليون جنيه صافي مشتريات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية في شهر أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت تعاملات المصريين، نسبة 80.1% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر أبريل المنتهي، واستحوذ الأجانب على نسبة 13.1%، والعرب على 6.8%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الشهري للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 410.7 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 322.3 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين، 83.1% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 10.2%، وسجل العرب 6.7%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 728.3 مليون جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 591.2 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30"، بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 10475.26 نقطة، خلال جلسات شهر أبريل المنتهى، فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.57% ليغلق عند مستوى 2058.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعوداً بنحو 2.18% مغلقًا عند مستوى 2974.07 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 1.46% مغلقًا عند مستوى 12704.50 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 1269.50 نقطة.

وهبط رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 800 مليون جنيه خلال جلسات شهر أبريل المنتهى، ليغلق عند مستوى 649.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.1%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 360 مليار جنيه إلى 338.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 5.9%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 107.5 مليار جنيه إلى 107.9 مليار جنيه بنسبة نمو 0.3%.