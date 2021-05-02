شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع شركات المناعي (MCCS) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 02-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره ليغلق الخميس الماضي عند مستوى 3.96 ريال، وذلك بعدما استهل السهم تداولاته منخفضا عند مستوى4.20 ريال، ليخترق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات اقل قد تصل الى 3.80 ريال كمستوى اول ثم 3.50 ريال كمستوى ثان، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 4.40 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.80 ريال وبين مستوى المقاومة هو 4.05 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط