شكرا لقرائتكم خبر عن شركة زاد القابضة (ZHCD) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 02-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات الخميس مرتفعا عند مستوى 15.85 ريال، الا انه اغلق منخفضا عند مستوى 15.60 ريال، ليكون بذلك نموذج "Bearish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 14.70 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 16 ريال



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 15.43 ريال وبين مستوى المقاومة هو 15.77 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط