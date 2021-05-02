شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الوطني (QNBK) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 02-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم في اخر جلسات الأسبوع الماضي ليغلق عند مستوى 17.90 ريال، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي عند 18.10 ريال، وفي ظل استمرار الاداء السلبي لمؤشر استوكاستيك، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم 17.60 ريال كمستوى اول ثم 17.20 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 18.10 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 17.75 ريال وبين مستوى المقاومة هو 18.00 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط