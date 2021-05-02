شكرا لقرائتكم خبر عن الديره (ALDEERA) مازال الاداء سلبي -تحليل صباحي- 02-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول بشكل سلبي منذ منتصف الشهر الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 195 فلس منخفضا بالمقارنة باغلاقه السابق، كما اطلق مؤشر ماكد اشارة بيع، لذلك نتوقع امكانية انخفاض السهم لمستوى الدعم 170 فلس مرة اخرى ، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 215 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 185 فلس وبين مستوى المقاومة هو 200 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط