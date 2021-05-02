شكرا لقرائتكم خبر عن المتحد (ALMUTAHED) يخسر مكاسب الاربعاء -تحليل صباحي- 02-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاربعاء الماضي، حيث اغلق عند مستوى 316 فلس خلال جلسة الخميس الماضي، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق اشارة بيع، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 305 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 320 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 313 فلس وبين مستوى المقاومة هو 316 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط