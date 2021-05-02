شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني (NBK) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 02-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره ليغلق الخميس الماضي عند ادنى مستوى له خلال الجلسة وهو 823 فلس، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 815 فلس كمستوى اول ثم 800 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 835 فلس



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 817 فلس وبين مستوى المقاومة هو 827 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط