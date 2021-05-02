شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الطاقة (ENERGYH) جني ارباح متوقع -تحليل صباحي- 02-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 33 فلس، بالتزامن مع ظهور اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم بعض عمليات جني الارباح في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 29 فلس كمستوى اول ثم 26 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 35 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 30.7 فلس وبين مستوى المقاومة هو 33.3 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط