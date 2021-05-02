شكرا لقرائتكم خبر عن خليج ب (GBK) يتجاوز هدفه السعري الاول -تحليل صباحي- 02-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع وتجاوز هدفه السعري الاول والذي اشرنا اليه في تقريرنا الاخير عند مستوى 214 فلس، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 217 فلس، ليغلق اعلى متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك فالانظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة التالي عند 223 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 214 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 216 وبين مستوى المقاومة هو 220 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد