شكرا لقرائتكم خبر عن م الأعمال (KBT) ينخفض لثاني جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 02-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 75.10فلس، مصحوبا بظهور اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 70 فلس كمستوى اول ثم 57 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 81 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 72.4 فلس وبين مستوى المقاومة هو 77.2 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط