شكرا لقرائتكم خبر عن ميادين (SHOOTING) تحت الضغوط البيعية -تحليل صباحي- 02-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على السهم خلال تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 37.50 فلس، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلستي الثلاثاء والاربعاء الماضيين، كما نلاحظ ظهور اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يواصل الضغوط البيعية للوصول لمستوى الدعم 32 فلس، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 40 فلس



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 35.8 فلس وبين مستوى المقاومة هو 38.7 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط