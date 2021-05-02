شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يقلص مكاسب الاربعاء -تحليل صباحي- 02-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاربعاء الماضي، حيث اغلق الخميس منخفضا عند مستوى6623 نقطة، في ظل ارتفاع في كمية التداول، ويواجه المؤشر حاليا مستوى الدعم 6600 نقطة، والذي نتوقع ان يدفع بالسهم لاعلى للوصول لمستوى المقاومة 6750 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 6550 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,608 بينما مستوى المقاومة هو 6,653 نقطة