شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يعكس اداء سلبي -تحليل صباحي- 02-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 10911 نقطة، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الاسبوعي، كما نلاحظ ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني ارباح قد تهبط به مرة اخرى لمستوى الدعم 10800 نقطة كمستوى اول ثم 10600 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 11000 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,861 بينما مستوى المقاومة هو 10,961 نقطة