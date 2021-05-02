امتياز الإعلانات الخارجية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مشروع أطلقته أمانة منطقة المدينة المنورة أمام الراغبين في التقديم للاستثمار في تشغيل الإعلانات الخارجية بالمدينة المنورة، للمساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية الإعلانات الخارجية وتحسين المشهد الحضري للمدينة، وفقا لرؤية المملكة 2030. وأوضحت الأمانة أن هذا المشروع يعد المشروع الإعلاني الأول من نوعه على مستوى المملكة، المطروح بنظام المشاركة في الإيرادات مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى الحصول على حق الامتياز الحصري وفق مخطط إعلاني معتمد يتناسب مع هوية واقتصاد المدينة المنورة، باستخدام الوسائل الإعلانية المتعددة بشتى أنواعها الرقمية والتقليدية، لمدة 10 سنوات.

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