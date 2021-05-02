هيئة المراجعين والمحاسبين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وذلك حتى 20 مايو 2021م. وأوضحت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين أن مشروع اللائحة التنفيذية يهدف إلى تفسير القواعد الأساسية الواردة بنظام مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم الملكي. ويبين المشروع شروط الاعتداد بالشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص ذي علاقة بالمهنة لاستخراج الترخيص ومزاولة المهنة، بالإضافة إلى ضوابط المزاولة لغير المتفرغ وتحديد سنوات مزاولته للمهنة، واشتراط توظيف نسبة من السعوديين الفنيين من مجموع الموظفين الفنيين العاملين في مكتب المحاسب القانوني المرخص له أو الشركة المهنية التي يزاول العمل المهني من خلالها.



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