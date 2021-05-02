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وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن تاريخ السادس من رمضان كان الأعلى في مبالغ الزكاة اليومية الواردة إلى الهيئة، حيث بلغت فيه الزكوات حوالي 3 ملايين ريال.
وشهد تطبيق (زكاتي) تحميلا كثيفا خلال الأسبوعين الماضيين، إذ تم تحميل التطبيق من قبل أكثر من 43 ألف مستخدم، فيما بلغت زيارات الموقع الالكتروني للخدمة ما يزيد على نصف مليون زيارة في الفترة نفسها.
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