شكرا لقرائتكم خبر عن 800 فعالية في منطقة 2071 تستقطب 26 ألف رائد أعمال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استضافت «منطقة 2071» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في مايو 2017، نحو 800 فعالية متنوعة منذ إطلاقها شملت مؤتمرات ومنتديات وجلسات حوارية وافتراضية وورش عمل وأنشطة تفاعلية استقطبت أكثر من 26 ألف مشارك من مختلف دول العالم.

وتحتضن «منطقة 2071» مجموعة من برامج دعم الابتكار ومسرعات وحاضنات الأعمال والشركات الناشئة، إضافة إلى عدد من الجهات الحكومية والشركات العالمية ومراكز الأبحاث المستقبلية، وقد استضافت نحو 250 جلسة لتمكين الشركات الناشئة وتعريفها بأحدث التوجهات العالمية والتقنيات المستقبلية، وأكثر من 100 جلسة حول ريادة الأعمال وكيفية تأسيس الشركات وتطوير وتوسيع أعمالها. وشهدت تنظيم نحو 150 جلسة لاستشراف مستقبل القطاعات الحيوية، ونحو 120 جلسة لتمكين الشباب والمرأة، وبلغ عدد جلسات تبادل المعرفة وتمكين المهارات أكثر من 250 جلسة، فيما تم تنظيم نحو 100 فعالية افتراضية عبر أنظمة الاتصال الرقمي منذ بدايات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وجهة متكاملة

وأكد عبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل أن الموقع المركزي لمنطقة 2071 ضمن «حي دبي للمستقبل» جعل منها نقطة وصل بين القطاعات الحكومية والاقتصادية والتجارية والتكنولوجية، ومحطة رئيسية لدعم جهود تحقيق محاور مئوية الإمارات 2071، الهادفة للوصول بالدولة للمركز الأول عالمياً من خلال تعزيز قدرتها على مواكبة المتغيرات والاستعداد للمستقبل».

وقال الجزيري:«تمثل منطقة 2071 منصة تفاعلية تجمع نخبة العقول العالمية، ووجهة متكاملة لاختبار وتصميم المستقبل، ومركزاً عالمياً لتعزيز الشراكات الحكومية والخاصة ودعم دور التكنولوجيا والابتكار في تصميم اقتصاد المستقبل في دبي ودولة الإمارات والعالم، واختبار وتطوير وتطبيق الأفكار والمشاريع الواعدة، من خلال مجموعة من المختبرات المتخصصة في القطاعات المستقبلية، والمبادرات الهادفة إلى تطوير حلول مبتكرة للتحديات».

فرص متنوعة

وتوفر«منطقة 2071» للشركات الناشئة ورواد الأعمال المشاركين في برامجها ومبادراتها فرصة الوصول بسهول إلى عدد كبير من مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل وحكومة الإمارات مثل مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات، ومختبرات دبي للمستقبل، ومركز الشباب، ومسرعات دبي المستقبل، ووزارة اللامستحيل، ومختبر التشريعات وغيرها.

كما تقدم المنطقة الكثير من التسهيلات المتعلقة بتأشيرات الإقامة، ورخص تأسيس الشركات، وتأمين مساحات العمل، والورش التدريبية والأنشطة التفاعلية.

وتشمل القطاعات التي تركز عليها«منطقة 2071»: الطيران، والرعاية الصحية، والخدمات الحكومية، والأمن الغذائي والإلكتروني، والتنمية الاجتماعية، والاقتصاد، والتعليم، والتكنولوجيا، والفضاء، والنقل، والاتصالات، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وغيرها.

مسرعات دبي المستقبل

وفي إطار منطقة 2071، نجح برنامج مسرعات دبي المستقبل خلال دوراته السابقة باستقطاب 227 شركة ناشئة من 34 دولة شاركت في أكثر من 80 تحدياً أطلقتها الجهات الحكومية. وقامت 45 شركة منها بتأسيس مكاتب لها في دولة الإمارات لتوفر نحو 600 وظيفة جديدة للمواهب المحلية والعالمية في الدولة.

وشهد برنامج مسرعات دبي المستقبل توقيع 153 مذكرة تفاهم بين الجهات الحكومية والشركات الناشئة، ووصلت قيمة التمويل الذي تم توفيره للشركات على مدى الدورات السابقة لنحو 75 مليون درهم، ووقعت 90% من الشركات الناشئة المشاركة بالبرنامج عقوداً مع جهات حكومية وخاصة بقيمة 125 مليون درهم لتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات الرئيسية.

ووصل عدد العقود التي وقعتها الشركات الناشئة في قطاع الصحة إلى 21 اتفاقية، فضلاً عن 20 اتفاقية في قطاع السلامة العامة، و10 اتفاقيات في قطاع النقل، و31 اتفاقية في مجال الاستدامة والبيئة.

برامج عالمية لمسرعات الأعمال

ويعد برنامج «تيك ستارز» العالمي لمسرعات الأعمال من أبرز البرامج التي استضافتها«منطقة 2071»، والذي استقطبت دورته الثانية 10 شركات ناشئة من حول العالم عملت على مدى 13 أسبوعاً لتطوير مشاريع ومنتجات مبتكرة في مجالات التكنولوجيا وإنترنت الأشياء والبناء والتشييد والإدارة. كما استضافت المنطقة برنامج «فينشر لابس» لمسرعات مشاريع الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية، لدعم الشركات المبتكرة في توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتقنيات المالية والتعاملات الرقمية (بلوك تشين) وتعلم الآلات وغيرها.

البلوك تشين والواقع الافتراضي

وقد استقطب تحدي البلوك تشين العالمي الذي نظمته دبي الذكية بالتعاون مع مسرعات دبي المستقبل، 20 شركة تم اختيارها من أصل 700 طلب مشاركة، وذلك بهدف تشجيع المشاريع الناشئة المبتكرة بمجال البلوك تشين من جميع أنحاء العالم وتعزيز مكانة دبي الرائدة في هذا المجال المستقبلي.