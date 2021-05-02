شكرا لقرائتكم خبر عن تصرفات عقارات دبي تقفز 57% إلى 91.7 مليار درهم خلال 4 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت التصرفات الإجمالية ل«عقارات دبي» نمواً ملحوظاً منذ بداية العام 2021 وحتى نهاية إبريل/ نيسان الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 57% من حيث القيمة ونحو 52% على صعيد عدد الصفقات مقارنة بالفترة نفسها من 2020، وذلك حسب بيانات الموقع الإلكتروني ل«دائرة الأراضي والأملاك في دبي».

وارتفعت قيمة التصرفات العقارية في الأشهر الأربعة الأولى من 2021 إلى 91.74 مليار درهم نتجت عن 25359 تصرفاً مقارنة ب52.77 مليار درهم من خلال 16710 معاملة خلال الفترة نفسها من 2020.

حققت صفقات المبايعات نمواً بنسبة 46% منذ بداية العام لتصل إلى 35.91 مليار درهم (16518 صفقة) مقابل 24.65 مليار درهم (11788 صفقة) في الفترة نفسها 2020، وبلغ عدد الوحدات السكنية المباعة 11357 وحدة، و3558 مبنى، و1603 قطع أرض.

الرهونات والهبات

أما الرهونات، فسجلت نمواً بنسبة 110% من 23.68 مليار درهم (3877 صفقة) إلى 49.83 مليار درهم (7648 صفقة)، حيث تم رهن 5886 وحدة سكنية، و3134 مبنى، و1371 أرض، في حين جاءت قيمة الهبات لتلامس 6 مليارات درهم من خلال 1193 صفقة.

شهر إبريل الماضي ، وفي إبريل/ نيسان 2021 كذلك ، حققت القيمة الإجمالية للتصرفات 22.58 مليار درهم من خلال 6806 صفقة، مقارنة ب5.13 مليار درهم (2062 صفقة) بنمو 340%. وسجلت المبايعات 11.05 مليار درهم (4861 صفقة)، والرهونات 10.34 مليار درهم (1582 صفقة)، أما الهبات فجاءت بقيمة 1.19 مليار درهم من خلال 363 صفقة.

الجاهزة وعلى الخراطة

استحوذت العقارات الجاهزة على الحصة الأكبر من عمليات البيع في السوق المحلي بدبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2020 بنسبة 78% نتجت عن 11356 صفقة بقيمة 28.04 مليار درهم، مقارنة ب22% للعقارات التي لا تزال على الخارطة ب7.83 مليار درهم من خلال 5162 صفقة.

وشملت عمليات بيع العقارات الجاهزة أكثر من 7348 وحدة سكنية، و2405 مبنى وما يزيد عن 1603 قطع أرض. أما العقارات على الخارطة فضمت بيع 4009 وحدة سكنية و1153 مبنى.

2020 إعادة فتح الأسواق

وكانت صفقات البيع خلال النصف الثاني من العام الجاري، الذي شهد إعادة فتح الأسواق ودفع عجلة الاقتصاد بعد برنامج التعقيم الوطني والإغلاق جراء انتشار فيروس «كورونا»، قد سجلت 31 مليار درهم (12739 صفقة) بنمو 48% مقارنة بالنصف الأول التي وصلت إلى 21 مليار درهم (7773 صفقة).

وبلغت القيمة الاجمالية لتصرفات «عقارات دبي» خلال 2020 نحو 174 مليار درهم، منها 72 مليار درهم لعمليات البيع نتجت عن 35100 صفقة، و87 مليار درهم للرهن من خلال 12875 صفقة، و15 مليار درهم للهبات نتجت عن 3031 عملية.

6.56 مليار درهم قيمة المباني المنجزة خلال الربع الأول



سجلت قيمة المباني المنجزة في دبي نحو 6.565 مليار درهم من خلال 593 مبنى خلال الربع الأول من عام 2021، مقابل 8.5 مليار درهم في نفس الفترة 2020، وبتراجع 8%، حسب بيانات «بلدية دبي»، ونشرها «مركز دبي للإحصاء».

وأوضحت البيانات أن المباني متعددة الطوابق المنجزة، وعددها 102 مبنى، تصدرت القائمة من حيث القيمة خلال الربع الأول مسجلة 6.565 مليار درهم تشكل ما نسبته 81.4%، تلتها الفلل الخاصة، وعددها 299 مبنى بقيمة 627 مليون درهم وبنسبة 7.7%.

وحلّت المباني العامة في المركز الثالث مع 45 مبنى لتسجل 615 مليون درهم ب7.6%، ثم جاءت الفلل الاستثمارية التي سجلت 941 مبنى، بقيمة 149 مليون درهم تعادل 1.8%، وأخيراً بلغ إجمالي قيمة المباني الصناعية المنجزة، وعددها 22 مبنى، 107 ملايين درهم بنسبة 1.3%.

وسجل إجمالي قيمة المباني المنجزة في الإمارة خلال العام الماضي 2020، التي بلغ عددها 3227 مبنى جديداً، وصل إلى 40 ملياراً و530 مليون درهم، مقابل 36 ملياراً و114 مليون درهم في عام 2019، بنسبة نمو بلغت أكثر من 12.2%، على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة «كورونا».