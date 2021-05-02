روكو كوميسو..الملياردير المولع بكرة القدم

روكو بنيتو كوميسو، هو رجل أعمال إيطالي أمريكي وملياردير والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ميديا كوم»، وهي خامس أكبر شركة للكابل في الولايات المتحدة. يشار إلى أنه عمل سابقاً في شركات «كيبل فيجين» و«رويال بنك أوف كندا» و«تيش مانهاتن بنك». وفي عام 2017، أصبح المالك ورئيس مجلس إدارة فريق «نيويورك كزوموس» لكرة القدم، أما في يونيو من عام 2019، استحوذ على فريق كرة القدم الإيطالي «أيه أف سي فيورنتينا».

ولد كوميسو في 25 نوفمبر عام 1949 بإقليم كالابريا الإيطالي، وهاجر إلى الولايات المتحدة في سن الثانية عشرة. التحق بمدرسة «ماونت سانت مايكل أكاديمي» في برونكس، ومن ثم جامعة كولومبيا التي حصل منها على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية في عام 1971. وفي عام 1975، حاز درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية كولومبيا للأعمال، كما كان قائداً مشاركاً لفريق الجامعة لكرة القدم.

بدأ كوميسو حياته المهنية في العمل لدى شركة «فايزر» الدوائية. وبعد عودته إلى كولومبيا وتخرجه من كلية إدارة الأعمال، أمضى 10 سنوات في قطاع المال، حيث عمل في مصرف «تشيس مانهاتن بنك»، وفي عام 1978، بدأ في العمل مع شركات الكابل والمؤسسات الترفيهية الأخرى. وفي وقت لاحق انضم إلى «رويال بنك أوف كندا»، حيث قاد أنشطة الإقراض في الولايات المتحدة لقطاعي الإعلام والاتصالات.

ومن عام 1986 إلى عام 1995، شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي لشركة «كيبل فيجن»، وخلال ذلك الوقت صعدت الشركة من المرتبة 25 إلى المركز الثامن بين أكبر شركات الكابل في الولايات المتحدة، حيث بلغ عدد عملائها 1.3 مليون شخص في وقت اندماجها مع «تايم وارنر».

يشار إلى أن كوميسو هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «ميديا كوم» منذ أن أسسها في عام 1995 في مرآب منزله. وفي البدايات استحوذت «ميديا كوم» على أنظمة الكابل الصغيرة لتوسيع أعمالها في الولايات المتحدة. وفي عام 2000، طرح أسهمها للاكتتاب العام، وبعد ذلك نمت لتصبح ثامن أكبر مشغل للكابلات في الولايات المتحدة بإيرادات سنوية تزيد على 1.6 مليار دولار. وفي مارس من عام 2011، عادت الشركة إلى الملكية الخاصة. في عام 2016، اعتبرت «ميديا كوم» أفضل شركة لخدمات الكابل في الولايات المتحدة.

وفي يناير 2017، استحوذ كوميسو على حصة مسيطرة في نادي «نيويورك كزوموس» لكرة القدم، وأصبح رئيساً جديداً للنادي. وفي السادس من يونيو من عام 2016، اشترى نادي «أيه أف سي فيورنتينا» الإيطالي لكرة القدم، ويعتقد أن قيمة الصفقة تراوحت بين 150 إلى 200 مليون دولار.

حصل كوميسو على عدد من الجوائز تقديراً لإنجازاته، بما في ذلك على جائزة إرنست ويونغ لرائد أعمال العام عن منطقة جنوب غرب كونيتيكت ونيويورك وهدسون فالي، وجائزة الابتكار من مجلة «كيبلفيجين»، وكذلك جائزة الإنجاز من المؤسسة الإيطالية الأمريكية الوطنية.

يشار إلى أن ثروته الصافية تبلغ قيمتها 6.9 مليار دولار، وفقاً لمجلة «فوربس».