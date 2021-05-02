شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الأراضي في دبي يسجل أرقاماً قياسية.. الأفضل منذ 10 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

يشهد سوق دبي العقاري حركة ملحوظة على تصرفات الأراضي بشكل خاص منذ بداية العام الجاري 2021 خاصة السكنية منها أو متعددة الاستخدام مقارنة بالتجارية التي تقع في مؤخرة اهتمامات المشترين من شركات التطوير أو المستثمرين في الوقت الراهن لتراجع الطلب على المشاريع المكتبية أو التجزئة.

ولاحظ عاملون في «عقارات دبي» في إمارة دبي طفرة غير مسبوقة على صفقات بيع وشراء الاراضي إلى جانب الرهون في الوقت ذاته، لافتين إلى أن هذه الحركة القوية لم يشهدوها خلال العقد الماضي بأكمله منذ العام 2010، وهو يجسد دليلاً حياً على أن القطاع مقبل على طفرة جديدة من أعمال التطوير والبناء ستقابلها حركة مبيعات تصاعدية على مختلف المنتجات العقارية.

تشير بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، على موقعها الإلكتروني، إلى أن عدد صفقات الأراضي سجل رقماً قياساً خلال الفترة الماضية منذ بداية 2021، حيث بلغت التصرفات 2807 تصرفات تشمل البيع والرهن بنمو بلغت نسبته 147% مقارنة بنفس الفترة من 2020 (1133 صفقة)، ونحو 143% مقارنة ب2019 (1152 صفقة)، و88% للعام 2018 (1497 صفقة).

وسجلت الفترة منذ بداية العام 2016 حتى ال24 من أبريل المركز الثاني من حيث عدد صفقات الأراضي خلال العقد الماضي منذ 2010 من خلال 2136 صفقة، تلاها العام 2017 في المركز الثالث من خلال 2021 صفقة.

البيع والرهن

واستحوذت مبايعات الأراضي على الحصة الأكبر من إجمالي عدد التصرفات خلال الفترة الماضية منذ بداية العام الجاري من 1488 تصرفاً بنسبة 53%، أما الرهون فبلغت 1319 تصرفاً تشكل 47%، وهذا يعد دليلاً واضحاً على ارتفاع شهية العاملين في القطاع على تملك الأراضي استعداداً للفترة المقبلة وهو ما أثر بشكل إيجابي على أسعارها في بعض المناطق.

إمارة دبي

تعرف إمارة دبي بكونها واحدة من أكثر الإمارات طلباً لشراء أو استئجار العقارات، وذلك لما توفره من مميزات وتحفيزات للمستثمرين والمستأجرين على حدٍ سواء، ناهيك عن فرص الاستثمار التي لا تعوض لا سيما في المجال العقاري، ويعود السبب في ذلك إلى كون القطاع العقاري أحد أقوى مجالات الأعمال وأكثرها ربحاً.

ومن أجل بدء مشروعك الخاص، يمكنك شراء أحد المباني أو شراء أرض سكنية في دبي لبناء مشروعك السكني الخاص، ومن هذا المنطلق، يجب أن تتعرف على الفرق بين الأراضي المتاحة للتملك الحر 100% وأراضي الإيجار المنتهية بالتملك، وما هي المناطق التي تعد في صدارة اهتمامات المشترين والمستثمرين في الوقت الراهن.

ما هي أراضي التملك الحر في دبي والإيجار المنتهي بالتملك؟

هناك عدة فوارق رئيسية بين التملك الحر في دبي للأراضي والإيجار المنتهي بالتملك، وفي ما يلي بعض الاختلافات في ما يخص أراضي للبيع في دبي، حسب موقع «بيوت دوت كوم».

التملك الحر

يمكن شراء الأراضي والشقق والفلل

يبقى العقار ملكاً للمشتري

تملك المشتري الأرض والمنزل المبني عليها (إن وجد) للأبد

يسجل العقار باسم المشتري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي

الإيجار المنتهي بالتملك

تتيح هذه الخاصية للمغتربين إما شراء شقة أو فيلا في دبي فقط

تعود ملكية الأرض لصاحب العقار الأصلي بعد انتهاء المدة

تعود ملكية المنزل إلى صاحبه الأصلي بعد انتهاء المدة

تملك البيت وليس الأرض لمدة 99 سنة

كيف تشتري أرضاً في دبي؟

عند تحديد قطعة الأرض السكنية التي ترغب في شرائها من إحدى مناطق التملك الحر في دبي، قم بالتواصل مع مطور المشروع أو صاحب الأرض. بعد الاتفاق على عملية الشراء، يتعين عليك إتمام بعض الإجراءات في دائرة الأرضي والأملاك في دبي، وفي ما يلي تفاصيل عنها، هي:

يتعين على الأفراد الراغبين بشراء أراض سكنية إرفاق بعض المتطلبات من أجل إتمام عملية الشراء، هي:

أولا: أصل شهادة الملكية وشهادة بيع مبدئي (شهادة بيان) وشهادة التسجيل المبدئي وملكية حق منفعة.

ثانيا: شهادة عدم ممانعة في مناطق التملك الحر.

ثالثا: اتفاقية بيع (مذكرة تفاهم) في حال إعادة البيع.

رابعا: اتفاقية الشراء والبيع في حال البيع المبدئي.

خامسا: الهوية الإماراتية للبائع والمشتري أو جواز السفر ساري الصلاحية للأجانب، وإن لم يكن صاحب العلاقة حاضراً، يتعين إحضار وكالة قانونية في حال وجود من ينوب عنه.

أما في ما يتعلق بإجراءات الخدمة، في ما يلي تفاصيل عنها:

عليك بالتوجه إلى مراكز الخدمة – مكاتب أمين التسجيل العقاري وتقديم المستندات المطلوبة أعلاه للموظف، سيقوم الموظف بالتأكد من عدم وجود نواقص.

إدخال بيانات المعاملة في النظام وإجراء عملية التدقيق، يأتي بعد ذلك دفع الرسوم والحصول على الإيصال، ثم تسليم طلب تسجيل البيع.

أما إذ أردت إكمال العملية عن طريق الإنترنت، فيتعين عليك اتباع الخطوات التالية:

يتوجب عليك إرسال الأوراق المطلوبة عن طريق البريد الإلكتروني لمكتب أمين التسجيل ليتم مراجعة الأوراق والتأكد من عدم وجود أية نواقص، ثم تتم عملية إدخال بيانات المعاملة في النظام وإجراء مكالمة مرئية مسجلة لتأكيد الخدمة والتحقق من أطراف البيع والشراء، حيث يتم بعد ذلك إرسال رابط دفع الرسوم من قبل الموظف، وأخيراً إكمال عملية التدقيق وإرسال طلب تسجيل البيع.

رسوم خدمة البيع

تترتب على البائع والمشتري رسوم يتم دفعها للدائرة، وفي ما يلي تفاصيل عن رسوم البيع والشراء:

البائع: 2% من قيمة المبايعة

المشتري: 2% من قيمة المبايعة

رسوم إصدار شهادة الملكية: 250 درهماً

رسوم إصدار خارطة الأرض: 100 درهم

رسم ابتكار: 10 دراهم عن كل رسم

رسم معرفة: 10 دراهم عن كل رسم

وقال إسماعيل الحمّادي، المؤسس والرئيس التنفيذي ل«لرواد للعقارات»: «أرجان هو مشروع ضخم متعدد الاستخدامات للتملك الحر ينتشر عبر 157 قطعة أرض تقريباً مع مرافق متنوعة، يتكون من أراض سكنية وتجارية تناسب جميع المتطلبات تقع على مساحة 1.3 مليون متر مربع، 77.74% منها مخصصة للقطاع السكني بينما بلغت النسبة المخصصة للتجزئة 8.78% والمكاتب 4.12% والضيافة 7.04%، بالاضافة إلى 2.32% من المساحة مخصصة للمرافق المجتمعية والمساحات الخضراء وأماكن لعب الأطفال وغيرها من الخدمات».

وأشار الحمادي إلى أن المشروع يتيح التملك الحر للأراضي السكنية والتجارية والمباني متعددة الطوابق التي تتراوح بين دور أرضي وطابقين أو دور أرضي و38 طابقاً بمزايا استثنائية للمستثمرين، وسجلت على مدار آخر سنتين وحتى الآن ارتفاعاً في مبيعات الأراضي بقيمة إجمالية قدرها 99.5 مليون درهم، حيث قفزت بها خلال 2020 إلى 46.5 مليون درهم مقارنة ب 30 مليون درهم في 2019.

لماذا يتعين عليك شراء أراض سكنية في دبي؟

يعتبر الكثيرون أن الاستثمار في العقارات هو من أكثر الاستثمارات المربحة، لا سيما في إمارة دبي، وذلك لأن قيمة العقارات ترتفع مع مرور الوقت، كما أن عوائد الأرباح التي تدرها جيدة، بالإضافة إلى توفير إمارة دبي تسهيلات متنوعة عند شراء الأراضي للأجانب، مثل منحهم إقامة مدتها 10 أعوام شريطة أن تبلغ قيمة الأرض أو العقارات 10 ملايين درهم إماراتي.

أفضل 5 مناطق

وفي ما يلي أفضل 5 مناطق للتملك الحر في الأراضي السكنية في دبي.اسم المنطقة متوسط سعر القدم المربعة/ درهم

1- الفرجان 168

2- دبي هليز استيت 542

3- نخلة جميرا 895

4- جبل علي 121

5- لؤلؤة جميرا 478