شكرا لقرائتكم خبر عن 63 سيدة جديدة في نادي المليارديرات.. فمَــنْ أغنــى 10 سيــدات فـي العــالم؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - على الرغم من جائحة «كوفيد-19»، انضمت 63 سيدة جديدة إلى نادي نخبة المليارديرات في عام 2021. وشملت قائمة «فوربس» 2021 لأغنى أغنياء العالم 328 امرأة، بالمقارنة مع 241 سيدة في قائمة العام الماضي، إذ بلغت صافي ثرواتهن مجتمعة 1.53 تريليون دولار، أي بزيادة قدرها 60% عن العام الماضي. وأضفن هؤلاء المليارديرات أكثر من 570 مليار دولار إلى ثرواتهن، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انتعاش أسواق الأسهم. وفي هذا السياق نعرض عليكم أغنى عشر نساء في العالم عن عام 2021:



1-فرانسواز بيتنكور مايرز وعائلتها

العمر: 67 عاماً

الثروة الصافية: 80.2 مليار دولار

فرانسواز بيتنكور هي حفيدة مؤسس شركة «لوريال» لمستحضرات التجميل، وابنة ليليان بيتنكور التي توفيت في عام 2017، لترث عنها هذه الإمبراطورية التي تبلغ إيراداتها السنوية نحو 30 مليار دولار. يشار أيضاً إلى أن فرانسواز رئيسة مجلس إدارة مجموعة «تيثيز ساس»، الشركة القابضة التي تمتلك 33% من أسهم «لوريال»، كما أنها عضوة في مجلس إدارة الشركة منذ عام 1997، إضافة إلى أنها رئيسة مؤسسة «بيتنكور شويلر» التابعة للعائلة، والتي تعمل على تشجيع البحث العلمي والفنون في فرنسا.



2-أليس والتون

العمر: 71 عاماً

الثروة الصافية: 66.3 مليار دولار

أليس والتون هي الابنة الوحيدة ل«سام والتون»، مؤسس مجموعة متاجر «وول مارت»، إلا أنها لا تشارك بنشاط في إدارة أكبر متجر للتجزئة في العالم، بل إنها تركز بشكل أكبر على رعاية الفن والعمل الخيري.

يشار إلى أنها تمتلك مجموعة فنية شخصية تقدر قيمتها بملايين الدولار.

أسست في عام 2011 متحف «كريستال بريدجيز» للفن الأمريكي، ويعتبر أول متحف رئيسي في الولايات المتحدة منذ عام 1974.



3-ماكنزي سكوت



العمر: 51 عاماً

الثروة الصافية: 60 مليار دولار

دخلت ماكنزي سكوت، الزوجة السابقة لمؤسس مجموعة أمازون، جيف بيزوس، نادي المليارديرات في عام 2020. وكجزء من تسوية الطلاق، أعطى بيزوس 25% من حصته في «أمازون» لماكنزي. واعتبرت ماكنزي أكبر فاعلة خير في العام الماضي، حيث تبرعت بمبلغ 5.8 مليار دولار إلى 500 مؤسسة غير ربحية لدعم قضايا الصحة العامة والمساواة العرقية والمجتمعية. تزوجت ماكنزي مؤخراً أستاذ العلوم دان جيويت.



4-جوليا كوخ وعائلتها

العمر: 59 عاماً

الثروة الصافية: 46.4 مليار دولار

تعتبر جوليا كوخ من أحدث المضافين لقائمة المليارديرات، وهي أرملة رجل الأعمال الشهير ديفيد كوخ، الذي توفي في أغسطس/ آب 2019، وورثت مع أطفالها الثلاثة حصة بنسبة 42% من شركة «كوخ للصناعات». وهي عضوة في مجلس إدارة الشركة التي اعتبرت أكبر شركة خاصة في الولايات المتحدة في العام الماضي. وجوليا من ولاية أيوا، حيث انتقلت إلى نيويورك في ثمانينات القرن الماضي لتعمل في دار «أدولفو» للأزياء.



5-ميريام أديلسون

العمر: 75 عاماً

الثروة الصافية: 37.5 مليار دولار

ورثت ميريام أديلسون 56% في شركة «لاس فيجاس ساندس» للمنتجعات والكازينوهات، بعد وفاة زوجها شيلدون أديلسون في يناير/ كانون الثاني من عام 2021. وهي طبيبة إسرائيلية المولد، وتعتبر الآن أغنى شخص في إسرائيل، وتحتل المرتبة ال36 في قائمة أغنى أغنياء العالم. تبرعت ميريام وزوجها ب180 مليون دولار لحملات الجمهوريين ولجان العمل السياسي في العام الماضي. كما أنها المؤسسة المشاركة في عيادة أبحاث شيلدون جي أديلسون.



6-جاكلين مارس

العمر: 81 عاماً

الثروة الصافية: 31.3 مليار دولار

جاكلين مارس، هي حفيدة مؤسس شركة «مارس» للسكاكر والحلويات، حيث تمتلك ثلث الإمبراطورية التي تضم علامات تجارية مثل «سنيكرز»، و«إم أند أمز»، في حين أن الثلث الآخر لشقيقها جون. وبالنسبة إلى الحصة المتبقية، فهي موزعة على بنات شقيقها فورست مارس، الذي توفي في عام 2016. يشار إلى أن مارس تتبرع باستمرار للجمعيات الخيرية والمؤسسات التعليمية والثقافية والصحية.



7-يانج هويان

العمر: 39 عاماً

الثروة الصافية 30 مليار دولار

تمتلك يانج هويان، وهي أغنى سيدة في الصين، حصة تزيد على 50% في شركة «جاردن هولدينج»، وهي شركة عقارية ذائعة الصيت، أسسها والدها «يي أونج كو».

تلقت هويان تعليمها في جامعة ولاية أوهايو. كما تشرف على شركة «برايت سكولار أديوكيشن هولدينجز»، وهي أكبر مشغل للمدارس الدولية من مرحلة رياض الأطفال إلى الثاني عشر في الصين.



8-سوزان كلاتن

العمر: 58 عاماً

صافي الثروة: 29.7 مليار دولار

تمتلك سوزان كلاتن حصة تقدر نسبتها ب19% في شركة «بي إم دبليو» لإنتاج وتصنيع السيارات، وهي الحصة التي ورثتها عن والدتها الراحلة جوانا كوانت. كما أنها مالكة ونائبة رئيس مجلس إدارة شركة «ألتانا» للأدوية والمواد الكيميائية.

يشار أيضاً إلى أنها تمتلك حصصاً في شركات «نورديكس أيه جي» لطاقة الرياح، و«جيوهومس» للأسمدة، ومجموعة «إس جي إل» للكربون والجرافيت.



9-جينا رينهارت

العمر: 67 عاماً

صافي الثروة: 23.9 مليار دولار

تشغل جينا رينهارت منصب الرئيسة التنفيذية لشركة «هانكوك بروسبيكتينج»، وهي شركة تعمل في مجال الصناعات التعدينية والزراعة، وقد ورثتها عن أبيها لانج هانكوك الذي توفي في عام 1992. وكانت «هانكوك بروسبيكتينج» شركة مفلسة عندما ورثتها جينا، إلا أن من خلال عملها الجاد وتفانيها، حوّلتها إلى واحدة من أكثر قصص الأعمال نجاحاً. ودخلت الشركة مجال مزارع الأبقار، ما جعلها ثالث أكبر منتج للماشية في أستراليا.



10-إيريس فونتبونا

العمر: 79 عاماً

صافي الثروة: 23.3 مليار دولار

ورثت إيريس فونتبونا مجموعة «لوكسيك»، بعد وفاة زوجها أندرونيكو لوكسيك في عام 2005. وللمجموعة أعمال في مجالات متعددة، منها المرطبات والتعدين والقطاعات الصناعية والمالية. كما أن فونتبونا تمتلك حصة أغلبية في شركة «Quiñenco»، وهي تكتل تشيلي يعمل في مجال البنوك والصناعات التحويلية. وتعد فونتبونا أغنى سيدة في تشيلي، وبلغت صافي ثروتها نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2016.