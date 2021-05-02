«الدفاع السعودية» تؤكد تدمير هدف جوي معادٍ باتجاه جدة

عدن: ”الخليج 365”

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، السبت، اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه مدينة جدة، وذلك في استمرار لهجمات الميليشيات الانقلابية التي تستهدف المدنيين في السعودية عبر الصواريخ والطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

وقال تحالف دعم الشرعية إن انتهاكات ميليشيات الحوثي جسيمة للقانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين.

يذكر أن الدفاعات السعودية كانت اعترضت قبل أيام مسيّرة مفخخة أطلقت باتجاه أراضي المملكة.

من جانب آخر، أعلن الجيش اليمني أن وحداته العسكرية مسنودة بالمقاومة الشعبية دحرت ميليشيات الحوثي من عدة مواقع في جبهة الكسارة، فيما نفذت وحدة من الجيش، هجوماً خاطفاً استهدف قدرات الميليشيات في جبهة المشجح غربي محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية دحرت ميليشيات الحوثي الانقلابية من عدة مواقع في جبهة الكسارة، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات.

وأضاف المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان آخر أن وحدة من قوات الجيش الوطني نفّذت هجوماً خاطفاً استهدف قدرات ميليشيات الحوثي الانقلابية، في جبهة المشجح، غربي مارب، وألحق بها خسائر مادية كبيرة.

وأوضح أن الجيش الوطني تمكن من تدمير العيارات والمدفعية المعادية في عمق العدو الحوثي بجبهة المشجح، ومصرع كل طاقمها من العناصر الحوثية، وأن أفراد القوة المنفذة عادوا إلى مواقعهم السابقة بسلام بعد نجاحهم في تنفيذ الهجوم في عمق العدو خلف خطوط النار.

وفي وقت لاحق، استهدفت مدفعية الجيش الوطني تجمعات الميليشيات الحوثية وكبّدتها خسائر في العتاد والأرواح. كما استهدف طيران تحالف دعم الشرعية، تعزيزات معادية كانت في طريقها إلى الجبهات الغربية، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات.

وفي الضالع سيطرت قوات يمنية مشتركة على سوق مدينة الفاخر شمالي مديرية قعطبة اثر هجوم واسع لقوات الجيش والقوات المساندة.