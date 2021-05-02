شكرا لقرائتكم خبر عن الإعفاء من رسوم بعض الخدمات وفـر على سـكان أبوظبـي 1.7 مليـار درهـم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

كشفت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي عن أن مساهمتها في الإعفاء من رسوم العديد من الخدمات أسهم في تحقيق وفورات لأفراد المجتمع بلغت ملياراً و737 مليوناً و900 ألف درهم خلال العام الماضي 2020، مشيرة إلى أن حزمة التسهيلات والخدمات المجتمعية للحد من آثار جائحة كوفيد 19 تضمنت الإعفاء من رسوم 34 خدمة تسجيل عقاري، وفرت مبلغ 960 مليون درهم ل 13.5 ألف عميل، كما وفرت على المتعاملين 440 مليون درهم من إعفاء رسوم البلدية من خلال الأنشطة التجارية والصناعية، وتوفير 337 مليون درهم من إعفاء 55 ألف مستفيد من رسوم توثيق للأنشطة التجارية والصناعية.

وأوضحت في تقريرها السنوي عن جهودها في مكافحة جائحة «كوفيد19» خلال العام الماضي أن إعفاءات رسوم بوابات التعرفة المرورية ورسوم المواقف وفرت على سكان أبوظبي 266 مليون درهم، كما بلغت عدد رحلات المركبات التي مرت ببوابات التعرفة المرورية 34.9 مليون رحلة، وتم توفير على أصحاب تلك المركبات 125.8 مليون درهم، و140 مليون درهم تم توفيرها على مستخدمي مواقف المركبات لإعفائهم من الرسوم لمدة 3 أشهر (إبريل/ نيسان - يونيو/ حزيران) 2020.

وحول خدمة حافلة عند الطلب مجاناً للعاملين في مجال الرعاية الصحية، أوضحت الدائرة أن عدد الركاب المستفيدين بلغ 98 ألف راكب خلال الفترة من 5 إبريل حتى 5 سبتمبر 2020، لافتة إلى أن عدد تلك الحافلات بلغ 15 حافلة ل 18 ساعة عمل.

وأكدت الدائرة أنه خلال فترة جائحة كوفيد 19 تمت المحافظة على شبكة الحافلات وإبقائها تعمل وآمنة للجميع مع إبقاء الجمهور على علم بإجراءات السلامة في الحافلات، وتم تسيير 394 رحلة حافلات يومية إضافية من خلال أسطول من 769حافلة.

وأشارت إلى أنه تم تطعيم 1500 سائق و250 من موظفي العمليات بلقاح كوفيد 19، كما تم تنفيذ 9052 حملة توعية حول التدابير الاحترازية، و6576 عملية تفتيش، وإصدار 8800 مخالفة، و6576 حملة تفتيشية على المدن العمالية، و8829 غرامة، و858 تحذيراً.