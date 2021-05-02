شكرا لقرائتكم خبر عن سلطـان بـن أحمـد وعبدالله بلحيـف يـزوران «نيتشـر فـارم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة، أن استكمال المسيرة التي بدأها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الاهتمام بالبيئة والزراعة وتوسيع رقعتها وانتاجيتها، وتطويرها بما يتواكب حالياً مع العمل المناخي يعتمد على جهود الشباب في الاستثمار وريادة الأعمال في نظم الزراعة الحديثة المستدامة.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير يرافقه الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة «أرادَ» إلى مزرعة «نيتشر فارم» والتي تمثل نموذجاً لمبادرات الزراعة الحديثة والإنتاج الغذائي المتكامل للشباب الإماراتي، وشاركت في مبادرة «منبت» التي تم إطلاقها بالتعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة وشركة «أرادَ» لتسويق المنتجات الزراعية المحلية.

وقال الدكتور بلحيف النعيمي: «على مدى عقود كان والدنا المؤسس المغفور له الشيخ زايد (طيّب الله ثراه) يصغي إلى الأرض، ويتمعن في تفاصيل البيئة فيتابع الفصول وقدوم الأمطار، ويراقب هجرات الحيوانات وسلوكياتها. ويعمل من أجلها ومن أجل الإنسانية جمعاء، كل هذه التفاصيل مكنته من تحويل الصحراء إلى أرض زراعية منتجة، وتحقيق معادلة بناء دولة نموذجية في نموها الاقتصادي وحفاظها على البيئة في الوقت ذاته، ودعم حياة الملايين عالمياً، ولأننا أبناء زايد، نؤكد مواصلتنا لنهجه وإرثه الذي غرسه في نفوسنا وعقولنا، سنواصل العمل من أجل الانسان، وحماية البيئة، والزراعة، لتحصد أجيالنا المقبلة استدامة ومستقبل أفضل».