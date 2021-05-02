شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الفائزين بجائزة قائد شرطة دبي للتميز 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي -الخليج:

شهد الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حفل تكريم الفائزين في جائزة القائد العام للتميز ٢٠٢٠ في عامها الـ 17، والمُخصصة للاحتفاء بأصحاب الإنجازات ومنحهم أوسمة القائد العام لشرطة دبي في التميز الوظيفي، والتميز الإداري، والتميز المؤسسي، بكافة فئاتهم على مستوى الأفراد والضباط والمدنيين والإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وعُقد حفل التكريم في نادي الضباط بحضور السيد ضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي، مدير عام مؤسسة وطني الإمارات، ومساعدي القائد العام لشرطة دبي، ومديري الإدارات العامة والفرعية ومراكز الشرطة وعدد من الضباط والأفراد.

وتقدم الفريق عبدالله خليفة المري بالتهنئة إلى كافة الفائزين في الجائزة، مؤكداً أن وجود هذه النماذج المتميزة يعتبر مكسباً للقيادة العامة لشرطة دبي وحكومة دبي، لما يتمتعون به من قدرات وكفاءات عالية.

وأكد أن شرطة دبي وكافة المؤسسات في إمارة دبي أثبتت كفاءتها وقدرتها على القيام بمهامها بنسبة ٣٠٠٪ خلال التعامل مع جائحة كورونا، وهو ما ساهم في تميز دبي والإمارات عن العالم في التعامل مع الجائحة.

كما وشكر القائد العام لشرطة دبي، الإدارة العامة للتميز والريادة على جهودها في تقييم الجائزة.